В США рассказали, чего именно коснётся обновление истребителей F-35 стоимостью 15 миллиардов долларов

В США рассказали, чего именно коснётся обновление истребителей F-35 стоимостью 15 миллиардов долларовИ как долго оно будет длиться
Не секрет, что американские инженеры прокачают истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Но что именно будет улучшено?
По данным наших коллег из 19FortyFive, в рамках пакета обновлений Block 4, будет улучшено аппаратное и программное обеспечение самолёта. Всего апдейтов будет насчитываться 75 штук. В том числе обновление центрального процессора Technology Refresh-3, так как его предшественник не справляется с модернизированным оборудованием.
Сообщается, что модернизация каждого строевого самолёта займет 14 дней. Длиться мероприятие будет до 2029 финансового года и обойдётся в 15 млрд долларов.
Напомним, что ранее в сентябре появилась информация о завершении испытаний новейшего трёхконтурного двигателя с адаптивным циклом XA100. Его также разрабатывают для F-35.