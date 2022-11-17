В США рассказали, чего именно коснётся обновление истребителей F-35 стоимостью 15 миллиардов долларов

По данным наших коллег из 19FortyFive, в рамках пакета обновлений Block 4, будет улучшено аппаратное и программное обеспечение самолёта. Всего апдейтов будет насчитываться 75 штук. В том числе обновление центрального процессора Technology Refresh-3, так как его предшественник не справляется с модернизированным оборудованием.

Сообщается, что модернизация каждого строевого самолёта займет 14 дней. Длиться мероприятие будет до 2029 финансового года и обойдётся в 15 млрд долларов.

Напомним, что ранее в сентябре появилась информация о завершении испытаний новейшего трёхконтурного двигателя с адаптивным циклом XA100. Его также разрабатывают для F-35.