В США рассказали, чего не хватает России для создания авианосцев

Так, издание отмечает, что России для создания, а также использования собственного авианосца не хватает финансов, опыта, а также специалистов. Авторы считают, что для политического воздействия на Европу, а именно на регионы Средиземного моря, России нет необходимости использовать подобный классе боевых кораблей.

В США заявили, что мотивация России иметь авианосец “готова остаться на бумаге, поскольку НАТО, Китай и неспокойный Ближний Восток будут и впредь заставлять Москву задерживаться на своих небезопасных границах”.