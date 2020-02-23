Наука и технологии
Сегодня 08:03
В США рассказали, чего не хватает России для создания авианосцев
А также сообщили о ненужности данных боевых кораблей для страны
В США рассказали, чего не хватает России для создания авианосцев. Материал об этом был опубликован журналистами издания The National Interest, которые также сообщили, что Россия представляет собой сухопутную державу, не нуждающаяся в данном классе боевых кораблей.
Так, издание отмечает, что России для создания, а также использования собственного авианосца не хватает финансов, опыта, а также специалистов. Авторы считают, что для политического воздействия на Европу, а именно на регионы Средиземного моря, России нет необходимости использовать подобный классе боевых кораблей.
В США заявили, что мотивация России иметь авианосец “готова остаться на бумаге, поскольку НАТО, Китай и неспокойный Ближний Восток будут и впредь заставлять Москву задерживаться на своих небезопасных границах”.