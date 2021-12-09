В США рассказали, чем похожи россияне и американцы

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В США рассказали, чем похожи россияне и американцыВ отношении роскоши
Американское консалтинговое агентство The Boston Consulting Group провело исследование с участием 40 тысяч респондентов. Были опрошены потребители из 18 стран.
В результате опроса аналитики BCG выяснили, какие факторы определяют покупательский выбор в разных регионах. Оказалось, что покупатели из России и США в целом отличаются вкусами, образом мышления и механизмами выбора товаров. Но касательно предметов роскоши и россияне, и американцы оказались очень похожи.
Также некоторые сходства были обнаружены между российскими и итальянскими потребителями. Но в целом итальянцы отличаются от россиян на 74%: в Италии, в частности, люди любят смотреть спорт и часто посещают матчи, в России этот показатель оказался самым низким в мире.
Источник: РИА Новости