В США рассказали, чем похожи россияне и американцы

В результате опроса аналитики BCG выяснили, какие факторы определяют покупательский выбор в разных регионах. Оказалось, что покупатели из России и США в целом отличаются вкусами, образом мышления и механизмами выбора товаров. Но касательно предметов роскоши и россияне, и американцы оказались очень похожи.

Также некоторые сходства были обнаружены между российскими и итальянскими потребителями. Но в целом итальянцы отличаются от россиян на 74%: в Италии, в частности, люди любят смотреть спорт и часто посещают матчи, в России этот показатель оказался самым низким в мире.