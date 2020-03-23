Наука и технологии
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В США рассказали, чем украинская версия танка Т-80 лучше российской
А также отметили, что данный танк, пожалуй, самый быстрый и мощный из всех разработанных в СССР
В США рассказали, чем украинская версия танка Т-80 лучше российской. Материал на данную тему был опубликован журналистами американского издания The National Interest. По мнению авторов, именно данной модели удалось стать, вероятно, самым быстрым и мощным танком, разработанным в СССР. Однако они отметили, что в российской модификации боевой машины имеется один недостаток, который был исправлен в украинской версии.
Так, авторы рассказали, что Т-80 был впервые оснащен газотурбинным двигателем, за счет чего мощность танка увеличилась до 1250 лошадиных сил.”Согласно некоторым источникам, в случае войны с НАТО Т-80 смогут добраться до Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней”, — рассказали в США.
Недостаток российской модели, по мнению авторов, заключается в большом расходе топлива, что накладывает дополнительные проблемы с логистикой. В Украине же, в свою очередь, была разработана модифицированная версия Т-80, оборудованная дизельным двигателем. Это хоть и сделало танк более медленным, зато увеличило топливную эффективность боевой машины.