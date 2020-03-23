В США рассказали, чем украинская версия танка Т-80 лучше российской

Так, авторы рассказали, что Т-80 был впервые оснащен газотурбинным двигателем, за счет чего мощность танка увеличилась до 1250 лошадиных сил.”Согласно некоторым источникам, в случае войны с НАТО Т-80 смогут добраться до Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней”, — рассказали в США.

Недостаток российской модели, по мнению авторов, заключается в большом расходе топлива, что накладывает дополнительные проблемы с логистикой. В Украине же, в свою очередь, была разработана модифицированная версия Т-80, оборудованная дизельным двигателем. Это хоть и сделало танк более медленным, зато увеличило топливную эффективность боевой машины.