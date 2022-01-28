В США рассказали, что будет происходить за две недели до «нападения» России на Украину

По мнению обозревателя, за две недели до военных действий Россия начнёт накапливать запасы боеприпасов и топлива в приграничных с Украиной районах и развернёт полевые госпитали. Вместе с этим российские хакеры начнут атаковать инфраструктуру правительственных ресурсов, финансовых организаций, экстренных служб и других ведомств, отвечающих за жизнеобеспечение.

За неделю до войны, как предполагает Мизоками, в Атлантическом океане появятся российские атомные подлодки с крылатыми ракетами для атак на транспорт с военной техникой для Украины. Одновременно на границе с Украиной Россия начнёт использовать средства радиоэлектронной борьбы, также начнутся сбои в работе соцсетей.

По словам Мизоками, за день до начала «наступления» на Украине появятся «зелёные человечки», а в небе — российские разведывательные беспилотники.