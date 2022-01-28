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В США рассказали, что будет происходить за две недели до «нападения» России на Украину

По мнению американцев, будет серия событий
Военный обозреватель издания Popular Mechanics Кайл Мизоками предположил, что будет происходить за две недели до непосредственного «нападения России на Украину».
В США рассказали, что будет происходить за две недели до «нападения» России на Украину

По мнению обозревателя, за две недели до военных действий Россия начнёт накапливать запасы боеприпасов и топлива в приграничных с Украиной районах и развернёт полевые госпитали. Вместе с этим российские хакеры начнут атаковать инфраструктуру правительственных ресурсов, финансовых организаций, экстренных служб и других ведомств, отвечающих за жизнеобеспечение.

За неделю до войны, как предполагает Мизоками, в Атлантическом океане появятся российские атомные подлодки с крылатыми ракетами для атак на транспорт с военной техникой для Украины. Одновременно на границе с Украиной Россия начнёт использовать средства радиоэлектронной борьбы, также начнутся сбои в работе соцсетей.

По словам Мизоками, за день до начала «наступления» на Украине появятся «зелёные человечки», а в небе — российские разведывательные беспилотники.

Источник: Popular Mechanics
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