В США рассказали, что будет происходить за две недели до «нападения» России на Украину

В США рассказали, что будет происходить за две недели до «нападения» России на УкраинуПо мнению американцев, будет серия событий
По мнению обозревателя, за две недели до военных действий Россия начнёт накапливать запасы боеприпасов и топлива в приграничных с Украиной районах и развернёт полевые госпитали. Вместе с этим российские хакеры начнут атаковать инфраструктуру правительственных ресурсов, финансовых организаций, экстренных служб и других ведомств, отвечающих за жизнеобеспечение.
За неделю до войны, как предполагает Мизоками, в Атлантическом океане появятся российские атомные подлодки с крылатыми ракетами для атак на транспорт с военной техникой для Украины. Одновременно на границе с Украиной Россия начнёт использовать средства радиоэлектронной борьбы, также начнутся сбои в работе соцсетей.
По словам Мизоками, за день до начала «наступления» на Украине появятся «зелёные человечки», а в небе — российские разведывательные беспилотники.