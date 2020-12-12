В США рассказали, что делает российский Су-57 «реальной угрозой» для НАТО

В общей сложности, автору статьи на The National Interest удалось найти сразу пять таких особенностей Су-57. Одной из них он назвал аэродинамику истребителя. По его словам, инженеры, разрабатывавшие военный самолёт, сумели сделать данный показатель настолько удачным, что он обеспечивает истребителю высочайший уровень маневренности вместе с необходимыми характеристиками для ведения воздушного боя.

Среди прочих особенностей были названы его боевая мощь, достаточно низкая цена, а также возможность работать вместе с тяжёлым беспилотником С-70 «Охотник».