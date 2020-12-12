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В США рассказали, что делает российский Су-57 «реальной угрозой» для НАТО

Как оказалось, это не какая-то одна особенность, а целый набор
Американские журналисты выпустили свежий материал о российском истребителе Су-57. В нём, помимо всего прочего, говорится и о том, что именно делает его «реальной угрозой» для сил НАТО.

В общей сложности, автору статьи на The National Interest удалось найти сразу пять таких особенностей Су-57. Одной из них он назвал аэродинамику истребителя. По его словам, инженеры, разрабатывавшие военный самолёт, сумели сделать данный показатель настолько удачным, что он обеспечивает истребителю высочайший уровень маневренности вместе с необходимыми характеристиками для ведения воздушного боя.

Среди прочих особенностей были названы его боевая мощь, достаточно низкая цена, а также возможность работать вместе с тяжёлым беспилотником С-70 «Охотник».

Среди преимуществ боевой машины также выделяется её способность противодействовать особо важным целям. Авионика Су-57 позволяет ему эффективно отслеживать противника, включая летательные аппараты, созданные по технологии «стелс».

The National Interest