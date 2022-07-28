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В США рассказали, что выдающегося в российской атомной глубоководной станции «Лошарик»И сравнили с американскими субмаринами
Обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс оценил российскую атомную глубоководную станцию АС-31 проекта 10831 «Лошарик».
По словам эксперта, в корпус станции «вшиты» 7 титановых сфер, усиливающих конструкцию, что позволяет использовать «Лошарик» на большой глубине. Известно об испытаниях «Лошарика» в Северном Ледовитом океане, проводимых на глубине от 2 до 2,5 км. Подводное водоизмещение станции — 2 тысячи тонн.
Касс отметил, что американские субмарины класса «Лос-Анджелес» могут погружаться на глубину в 3 тысячи футов — чуть более трети от возможностей АС-31.
«Лошарик» был заложен в 1988 году, а достроен в 2003.
«Чтобы оценить эту глубину в перспективе, учтите, что подводная лодка класса "Лос-Анджелес" ВМС США может погружаться на максимальную глубину 3000 футов — чуть более трети от максимальной глубины погружения АС-31», — подчеркнул американский эксперт.