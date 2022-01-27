В США рассказали, как Великобритания сможет уничтожить российские корабли

Речь идёт о кораблях, которые в феврале будут участвовать в учениях ВМФ России у берегов Ирландии. Пек отметил, что Ирландия не входит в НАТО, поэтому учения России направлены не против неё, а являются демонстрацией российского ВМФ проецировать свою силу глубоко в тыл Альянса.

При этом эксперт заявил, что в случае конфликта, без прикрытия с воздуха любые российские корабли становятся лёгкой мишенью и Великобритания сможет их уничтожить. Но, по его словам, речь идёт о надводных кораблях, так как у России есть ещё подлодки с крылатыми ракетами, как и дальние бомбардировщики, летящие с баз на севере России, могут поражать морские и наземные цели.