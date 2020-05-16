В США рассказали, какие ограничения ждут Huawei в будущем

Так, судя по словам госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, правительство страны продолжит держать курс на введение ограничений экспорт американских технологий для китайской компании. Что же до иностранных игроков, использующих американские технологии или программное обеспечение, то после введения новых ограничений они будут обязаны получать лицензии на поставки своих чипов Huawei.

При этом госсекретарь США не забыл напомнить о том, что по мнению властей страны, китайская компания не раз помогала Ирану в обходе американских санкций. Напомним, что еще в мае 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список, запретив компании покупать технологии у американских компаний.