В США рассказали, какой бомбардировщик может стать угрозой для российского флота

Издание отмечает, что именно В-1В Lancer может создать “серьезную проблему” для флота России. Напомним, что буквально в прошлом месяце состоялись полеты над акваторией Черного моря состоялись полеты, в рамках которых американские бомбардировщики B-1B Lancer оттачивали навык эксплуатации противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для ликвидации целей вероятного противника.

Так, по словам авторов, подобные учения раскрыли способности летательного аппарата, который в силах "представлять особенно серьезную проблему для российского флота”. Кроме того, в статье также отмечается, что отправка данного бомбардировщика в Черноморский регион стала понятным бесспорным для российской стороны.