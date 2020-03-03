Наука и технологии
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В США рассказали, когда могут начаться испытания перехватчика гиперзвукового оружия
К слову, случится это уже совсем скоро
В сети появилась информация о том, когда США могут начать испытания перехватчика гиперзвукового оружия. Об этом рассказали сами Соединенные Штаты, точнее замдиректора программы гиперзвукового оружия минобороны страны Майк Уайт.
По его словам, тестирование пройдет уже совсем скоро — в середине 2020-х годов. ”Есть ряд вех, чтобы рассмотреть эти технические возможности и затем продемонстрировать эти возможности в серии испытательных полетов, двигаясь в сторону выбора предпочтительной итоговой концепции для разработки перехватчика… Мы ставим целью середину 2020-х годов”, — рассказал Уайт.
Напомним, что тот же представитель США в рамках той же беседы рассказал о том, что новейшее американское гиперзвуковое оружие не сможет доставлять ядерные боеголовки. По словам эксперта, в этом просто нет необходимости.