В США рассказали, когда могут начаться испытания перехватчика гиперзвукового оружия

По его словам, тестирование пройдет уже совсем скоро — в середине 2020-х годов. ”Есть ряд вех, чтобы рассмотреть эти технические возможности и затем продемонстрировать эти возможности в серии испытательных полетов, двигаясь в сторону выбора предпочтительной итоговой концепции для разработки перехватчика… Мы ставим целью середину 2020-х годов”, — рассказал Уайт.

Напомним, что тот же представитель США в рамках той же беседы рассказал о том, что новейшее американское гиперзвуковое оружие не сможет доставлять ядерные боеголовки. По словам эксперта, в этом просто нет необходимости.