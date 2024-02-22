В США рассказали о единственном посещении Маском Белого дома для обсуждения ИИ

Опубликовано 22 февраля 2024, 15:08
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В США рассказали о единственном посещении Маском Белого дома для обсуждения ИИПри Байдене Маск был в администрации лишь однажды
Американский телеканал NBC News со ссылкой на записи о посетителях администрации президента сообщил о единственном посещении за последнее время Белого дома Илоном Маском.
© U.S. Air Force / Trevor Cokley / Wikimedia Commons
Во время президентства Джо Байдена Маск всего один раз тайно посещал Белый дом, что телеканалу и подтвердили чиновники. Маск посетил администрацию 13 сентября 2023 года.
Примечательно, что в бытность президентами США Барака Обамы и Дональда Трампа Маск был в Белом доме неоднократно.