В США рассказали о единственном посещении Маском Белого дома для обсуждения ИИ

Во время президентства Джо Байдена Маск всего один раз тайно посещал Белый дом, что телеканалу и подтвердили чиновники. Маск посетил администрацию 13 сентября 2023 года.

Примечательно, что в бытность президентами США Барака Обамы и Дональда Трампа Маск был в Белом доме неоднократно.