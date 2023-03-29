В США рассказали о главных недостатках поступающих на Украину западных БТР и бронеавтомобилей

По словам Крапивника, у БТР Stryker, разработанного для патрулирования в Ираке и Афганистане, существенным недостатком является неустойчивость при ведении огня из штатного оружия. В некоторых моделях этого броневика установлена 105-мм пушка, и когда из неё ведётся огонь с боковых позиций, из-за сильной отдачи БТР может перевернуться. Также он может устойчиво передвигаться только по твёрдому грунту.

Эксперт отметил, что не лучшим решением для ВСУ стали и патрульные бронеавтомобили Cougar. Машина вязнет в чернозёме, что делает броневик во многих случаях бесполезным. К тому же это опасное средство передвижения для пехоты — Cougar очень высокая машина, на четырёх колёсах с узкими шинами. А лёгкая броня на самом деле не защищает от того же РПГ-6.

Поэтому, по мнению Крапивника, лучшим для ВСУ и, по сути, единственно надёжным, могут стать танки и БМП Marder.