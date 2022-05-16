В США рассказали о «кошмарном» для России режиме истребителя F-35

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В США рассказали о «кошмарном» для России режиме истребителя F-35Который, конечно же, не без минусов
В сети появился материал, в котором американские эксперты рассказывают о «режиме зверя», которым оснащён истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.
По их словам, именно этот режим является «кошмаром» для российской армии. Не в последнюю очередь потому, что в таком случае боевой самолёт способен нести примерно в четыре раза больше боеприпасов, чем в малозаметном.
Используя внутренний оружейный отсек, а также внешние крепления, F-35 может нести 22 тыс фунтов вооружения.
19FortyFive
Сообщается также, что F-35 в таком режиме может нести до 14 ракет AIM-120 AMRAAM и две ракеты AIM-9 Sidewinder класса «воздух-воздух». Но есть у него и минусы — дальность полёта при нём уменьшается вдвое: с 2,8 до 1,4 тыс км.