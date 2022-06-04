В США рассказали о неудачном танке, которым должны были заменить Abrams

Идея замены «Абрамса» появилась в 1990-х годах. В 1999 была открыта программа Manned Ground Vehicles, являвшаяся частью проекта Future Combat Systems. Начиная с 2002 года в рамках программы началась работа над новым танком.

Одним из требований к будущей машине была возможность перевозки в грузовом отсеке самолёта C-130. Всего Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США заключило 4 контракта с компаниями General Dynamics и BAE Systems.

По условиям контрактов было разработано универсальное шасси, которое легло в основу новых разработок бронетехники, среди которых был и танк XM1202. Новый танк вооружили автоматической облегчённой пушкой XM360 калибра 120 мм. Для орудия могли использоваться снаряды для Abrams и перспективные управляемые боеприпасы XM1111.

Танк получил композитную броню, выдерживавшую попадание из крупнокалиберных пулемётов и автоматических пушек. В помощь экипажу из двух человек танк оснастили новыми для того времени датчиками, повышающими осведомлённость военных.

Но все заявленные преимущества перспективного танка XM1202 не спасли проект от закрытия из-за сокращения финансирования. На момент закрытия стоимость проекта составляла $18,1 млрд. К тому же оказалось, что военные критиковали машину за отсутствие противоминной защиты.