В США рассказали о новейшем американском «уничтожителе» российских комплексов С-500

Что интересно, по мнению местных аналитиков, именно эта модель призвана стать «уничтожителем» российских систем противовоздушной обороны (ЗРК) С-500 «Прометей», пишет Военное Обозрение.

Ожидается, что первый самолёт данной модели поднимется в воздух ближе к первой половине 2022 года. При этом в подразделения ВВС США B-21 Raider поступят лишь в середине 2020-х. Учитывая, что С-500 уже начали поступать на вооружение вооружённых сил России, темп работы американской компании вызывает вопросы.

Сообщается, что перспективный стратегический бомбардировщик сможет нести на борту не только обычное, но и ядерное вооружение. А это значит, что самолёт можно будет оснащать боеприпасами Joint Directed Attack Munition (JDAM), ракетами AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM) и ядерными бомбами B83 с B61-12.