В США рассказали о новейшем гиперзвуковом оружии для кораблей

18:11, 12 мая 2023
1 мин.
В США рассказали о новейшем гиперзвуковом оружии для кораблейДля американских ВМС получение такого оружия — значительное событие
Американское издание 19FortyFive рассказало о планах Пентагона оснастить эсминцы Военно-морских сил США типа Zumwalt гиперзвуковым оружием, создаваемым в рамках программы перевооружения Conventional Prompt Strike (CPS). Такие комплексы должны поступить на флот к 2025 году.
«Гиперзвук» позволит американским кораблям атаковать противника с воды до того, как у того получится перехватить ракеты. Для ВМС США это будет реальным новшеством и «значительным событием».
«Появление гиперзвукового оружия на борту эсминца ВМС Zumwalt к 2025 году станет историческим и значительным событием, поскольку оно обеспечит новую "скорость атаки" для надводного военного корабля», — сказано в материале 19FortyFive.
Источник:19FortyFive
Автор:Андрей КадуковТеги:
#Флот,
#сша,