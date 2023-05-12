В США рассказали о новейшем гиперзвуковом оружии для кораблей

«Гиперзвук» позволит американским кораблям атаковать противника с воды до того, как у того получится перехватить ракеты. Для ВМС США это будет реальным новшеством и «значительным событием».

«Появление гиперзвукового оружия на борту эсминца ВМС Zumwalt к 2025 году станет историческим и значительным событием, поскольку оно обеспечит новую "скорость атаки" для надводного военного корабля», — сказано в материале 19FortyFive.