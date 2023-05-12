Наука и технологии
18:11, 12 мая 2023
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В США рассказали о новейшем гиперзвуковом оружии для кораблей

Для американских ВМС получение такого оружия — значительное событие

Американское издание 19FortyFive рассказало о планах Пентагона оснастить эсминцы Военно-морских сил США типа Zumwalt гиперзвуковым оружием, создаваемым в рамках программы перевооружения Conventional Prompt Strike (CPS). Такие комплексы должны поступить на флот к 2025 году.

«Гиперзвук» позволит американским кораблям атаковать противника с воды до того, как у того получится перехватить ракеты. Для ВМС США это будет реальным новшеством и «значительным событием».

«Появление гиперзвукового оружия на борту эсминца ВМС Zumwalt к 2025 году станет историческим и значительным событием, поскольку оно обеспечит новую "скорость атаки" для надводного военного корабля», — сказано в материале 19FortyFive.

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