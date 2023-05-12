В США рассказали о новом методе использования космических аппаратов китайцами

В американском каталоге NORAD китайский аппарат, отделившийся от космоплана, получил номер 54218 и обозначение Object J. Что это доподлинно неизвестно, китайская сторона полёт никак не комментирует.

Компания LeoLabs, занимающаяся контролем космического пространства, сообщила, что субспутник неоднократно самостоятельно изменял орбиту, что говорит о наличии у него двигателей. Космоплан пять раз сближался с аппаратом, либо субспутник подлетал к нему, после чего шаттл захватывал объект и стыковался с ним.

Предполагается, что это не просто аппарат, а спутник-инспектор, предназначенный для обследования или уничтожения космических спутников противника. А захват и стыковка с субспутником космоплана — отработка новых космических технологий. По сути, это такие же манёвры, которые проводят и США с космопланом X-37B — отработка использования спутника-инспектора.