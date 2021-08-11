В США рассказали о новом штамме COVID-19 с летальностью на 82% выше

Что интересно, впервые свежая разновидность была выявлена ещё в ноябре 2020 года. В предельно короткие сроки этот штамм стал одним из самых распространённых в Нью-Йорке, пишет medrxiv.org.

Стоит отметить, что повышенная смертность от COVID-19 «йота» наблюдается у людей старшего возраста — среди инфицированных возрастом моложе 45 лет повышенной смертности исследователи не обнаружили.

Что же до скорости распространения штамма, то он передается на 25% быстрее по сравнению с другими мутациями.