В США рассказали о новом штамме COVID-19 с летальностью на 82% выше

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В США рассказали о новом штамме COVID-19 с летальностью на 82% вышеКоторый впервые был открыт в конце 2020-го
В сети появилась информация о свежем исследовании американских учёных. Оно показало, что новый штамм COVID-19, получивший название «йота», передаётся быстрее предыдущих и имеет летальность на 82% выше.
Что интересно, впервые свежая разновидность была выявлена ещё в ноябре 2020 года. В предельно короткие сроки этот штамм стал одним из самых распространённых в Нью-Йорке, пишет medrxiv.org.
Стоит отметить, что повышенная смертность от COVID-19 «йота» наблюдается у людей старшего возраста — среди инфицированных возрастом моложе 45 лет повышенной смертности исследователи не обнаружили.
Что же до скорости распространения штамма, то он передается на 25% быстрее по сравнению с другими мутациями.