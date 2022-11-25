В США рассказали о последнем самолёте-невидимке, который выпустит их военная промышленность

В США рассказали о последнем самолёте-невидимке, который выпустит их военная промышленностьК 2040 году стеле-технологии могут устареть
Обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд рассказал, что самолёты-невидимки шестого поколения NGAD (Next Generation Air Dominance), вероятно, станут последними, которые разрабатываются США по стелс-технологиям.
Фото: Sandboxx.us
По словам автора публикации, стелс-технологии устаревают, в то же время совершенствуются радары, делающие самолёты-невидимки заметными, а системы ПВО становятся более опасными.
Иствуд отметил, что NGAD должен эксплуатироваться до 2040 года, как раз к этому сроку, по мнению эксперта, стелс-технологии могут устареть окончательно.
«Соединённые Штаты разрабатывают новые истребители каждые десять лет, но стоимость NGAD может означать, что это последний истребитель-невидимка, который производит страна», — подчеркнул Иствуд.