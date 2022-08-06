В США рассказали о российских фрегатах с ракетами «Циркон»

Авторы отметили, что фрегаты «Адмирал Горшков» оснащены ячейками УКСК — универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, который совместим с ракетами «Циркон», «Оникс», «Калибр-НК» и 3М22. Все эти боеприпасы испытали на фрегате «Адмирал Горшков». Как сообщается, ракеты 3М22 могут лететь со скоростью более 8 Махов.

Но российские фрегаты настораживают американских экспертов не только своими основными вооружениями, но и другим оружием, а также новой Морской доктриной, утверждённой президентом России Владимиром Путиным. В связи с тем, что в документе сказано о стремлении к доминированию США как угрозе, авторы считают, что российские фрегаты — отражение этой концепции в будущем.

Корабли получили ЗРК «Полимент-Редут», противолодочный комплекс «Медведка-2», артиллерийские комплексы А-192М калибра 130 мм и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш». В авиагруппу корабля входит вертолёт Ка-27. Дальность плавания фрегатов проекта 22350 — 4500 морских миль.

«Несмотря на то что "Адмирал Горшков" и его родственные корабли не отличаются особой дальностью действия по сравнению с аналогичными западными кораблями, они спроектированы так, чтобы вписаться в намеченное дальнобойное будущее российского военно-морского флота, независимо от финансовых и логистических трудностей, которые будут бросать вызов его будущему развитию», — рассказали авторы статьи.