В США рассказали о российских танках Т-72 и Т-80 со специальной бронёй против беспилотников

Наука и технологии
Сегодня в 19:01
1 мин.
В США рассказали о российских танках Т-72 и Т-80 со специальной бронёй против беспилотниковПо мнению западных СМИ, чтобы напасть на Украину
В США заявили о модернизации танков Т-72 и Т-80 для защиты от барражирующих боеприпасов и других БПЛА. В американских СМИ это связывают с подготовкой России к нападению на Украину.
По мнению авторов одного из источников, российские танки получат специальную броню и сетчатые конструкции, защищающие как боковины корпуса, так и верх. При этом речь идёт не о серийном производстве таких танков, а о экспериментальных машинах.
По мнению источника, модернизация защитит российские танки от ракет комплекса FGM-148 Javelin, которые США не так давно передали Украине. Также танки будут защищены от действий турецких «Байрактаров», находящихся на вооружении у ВСУ.
Источник: The Drive