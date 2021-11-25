В США рассказали о российских танках Т-72 и Т-80 со специальной бронёй против беспилотников

По мнению авторов одного из источников, российские танки получат специальную броню и сетчатые конструкции, защищающие как боковины корпуса, так и верх. При этом речь идёт не о серийном производстве таких танков, а о экспериментальных машинах.

По мнению источника, модернизация защитит российские танки от ракет комплекса FGM-148 Javelin, которые США не так давно передали Украине. Также танки будут защищены от действий турецких «Байрактаров», находящихся на вооружении у ВСУ.