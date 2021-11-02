В США рассказали о российском танке, который мог бы превзойти по характеристикам любой танк НАТО

По задумке советских тогда ещё конструкторов Т-95 должен был стать одним из самых мощных танков в мире и мог бы по характеристикам огневой мощи и защищённости превзойти любой танк стран НАТО. Для построения машины использовали лафетную компоновку с необитаемой башней. Защищали танк комплекс активной защиты и комбинированная броня с динамической защитой. Уже тогда на этом танке была установлена одна из первых версий системы динамической защиты «Реликт».

Для ведения боя Т-95 был оснащён гладкоствольной пушкой 2А83 калибра 152 мм, которая могла стрелять снарядами различных артиллерийских установок, в том числе ядерными боеприпасами. Вторым орудием была спаренная пушка 2А42 калибра 30 мм.

Танк также получил современный по тем меркам прицельный комплекс, оборудованный радиолокационным прицелом, который мог позволить поражать цели в условиях помех.