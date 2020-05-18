В США рассказали о российском военном "морском монстре"

Авторы, ссылаясь на публикацию посольства России в ЮАР, сообщили, что использование судна на динамической воздушной подушке начнется уже в текущем году. Также в США рассказали, что новый российский экраноплан будет являться развитием экспериментального “Каспийского монстра”, на котором базировался советский экраноплан-ракетоносец “Лунь”.

Так, источники отмечают, что благодаря своим техническим характеристикам новый российский экраноплан сможет развивать скорость до 480 км/ч на расстоянии до 4,8 тыс/км. Кроме того, его возможностей хватит на перенос грузов весом не менее девяти тонн. Что касается оружия, которым могут оснастить “морского монстра”, то предполагается, что получить он может сверхзвуковую ракету, аналогичную PJ-10 BrahMos.