В США рассказали о способном «ослепить» американские спутники китайском лазерном оружии

Утверждается, что на базе расположены как минимум две лазерные противоспутниковые установки, использующиеся для «ослепления» американских аппаратов. Когда Солнце находится на юге от базы, лазерные установки используются особенно активно — это время считается самым благоприятным для наблюдения за регионом со спутников.

В утечках также идёт речь об опасениях правительства США по части использования Китаем лазерного оружия для повреждения или захвата американских спутников.