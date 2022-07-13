В США оценили, сможет ли российская армия вернуть Аляску

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В США оценили, сможет ли российская армия вернуть АляскуИ то, с каким сопротивлением ей придётся столкнуться
В американском журнале Popular Mechanics появился материал, в котором журналисты рассуждают, способна ли Россия вернуть Аляску силами военных.
По словам наших зарубежных коллег, это невозможно. Издание уверяет, что Тихоокеанский флот России располагает всего четырьмя устаревающими большими десантными кораблями. И они в самом лучшем случае могут перевезти на полуостров одну бригаду из нескольких тысяч человек.
При этом даже в том случае, если Россия сможет перебросить на Аляску шесть тысяч солдат, ей придётся столкнуться с высокотехнологичной американской армией США.
Совершенно новая 11-я воздушно-десантная дивизия армии США дислоцируется на Аляске, и, хотя она полностью не укомплектована, две имеющиеся в её распоряжении боевые бригады обладают значительной ударной мощью и способностью быстро развертываться с помощью самолётов и вертолётов.
Popular Mechanics