В США оценили, сможет ли российская армия вернуть Аляску

По словам наших зарубежных коллег, это невозможно. Издание уверяет, что Тихоокеанский флот России располагает всего четырьмя устаревающими большими десантными кораблями. И они в самом лучшем случае могут перевезти на полуостров одну бригаду из нескольких тысяч человек.

При этом даже в том случае, если Россия сможет перебросить на Аляску шесть тысяч солдат, ей придётся столкнуться с высокотехнологичной американской армией США.