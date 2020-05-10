В США рассказали о взрыве российского бака в космосе

Информацией о взрыве поделились на своей официальной странице в социальной сети Twitter представители 18-ой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США. Так, согласно опубликованной информации, российский бак взорвался в космосе 8 мая в промежутке с 7:02 - 8:51 по московскому времени. Кроме того, также стало известно, что разрушился бак на 65 обломков.

По словам американских экспертом, взрыв не был обусловлен столкновением с посторонним объектом. Напомним, что данный бак эксплуатировался летом 2011 года для транспортировки в космос обсерватории “Спектр-Р”. На данный момент информация о том, могут ли обломки повлиять на активные спутники - не разглашается.