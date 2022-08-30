В США рассказали об острове-крепости, по которому Китай нанесёт удар в первую очередь

Высока вероятность именно такого развития событий, так как Гуам — самая милитаризованная американская территория. На Гуаме «подразделения армии, флота, авиации и корпуса морской пехоты готовятся к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем».

Отмечается, что на Гуаме расположены военная авиабаза Андерсен, на которой дислоцируется 36-е авиакрыло Военно-воздушных сил США, гавань Апра с кораблями и субмаринами Военно-морских сил. Силы ПВО представлены комплексами THAAD — Terminal High Altitude Area Defense. Эти системы также могут защитить от баллистических ракет.