В США рассказали об уязвимости НАТО перед российскими «Искандерами»

ОТРК «Искандер» предназначен для уничтожения ПВО и противоракетной обороны противника, а также других важных объектов. Разработка комплекса началась в 1988 году, первое испытание прошло в 1996.

Как пишет Калп, «Искандеры» до сих пор — самые современные ракетные системы для запуска баллистических и крылатых ракет. Отмечается, что пусковая установка 9П78 с расчётом, состоящим из трёх человек, может нести две ракеты.

«Искандер» может запускать квазибаллистические ракеты 9М723, дальность которых — 500 км. При этом круговое вероятное отклонение боеприпаса с использованием головки самонаведения не превышает пяти метров. Ракета может нести боевую часть массой до 700 кг. Также комплекс может использовать крылатые ракеты Р-500.