В США рассказали, почему американский истребитель F-35 неэффективен против России в Европе

Так, по данным эксперта, штурмовик A-10 Thunderbolt II эффективнее проявит себя против России в Восточной Европе, чем это сделает истребитель F-35 Lightning II. В частности отмечается, что во время ближнего боя преимуществом обладает именно штурмовик. Кроме того, при столкновении в Европе или Азии с силами противника командующему американскими войсками будет необходима огневая поддержка с воздуха, предоставить F-35 Lightning II будет не в силах, в отличии от того же A-10 Thunderbolt II.

”Возможно, хуже, чем отсутствие F-35 над полем боя, является его неспособность поддерживать опасные перестрелки в ближнем бою — как мы уже видели, из-за его недостаточной маневренности, чрезвычайной уязвимости к наземному огню и недостаточной выживаемости в ближнем бою”, — поделился бывший пилот штурмовика Брайан Боудинг.