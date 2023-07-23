Наука и технологии
01:53, 23 июля 2023
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В США рассказали, почему HIMARS на Украине уже бесполезен

Российские военные смогли организовать эффективную оборону

Американский военный эксперт Франк-Штефан Гэди объяснил, почему распиаренные ракетные системы HIMARS, переданные Украине, оказались в итоге бесполезны.

По мнению Гэди, российские военные нашли способ противостоять этим ракетам. Российская армия смогла организовать эффективную «эшелонированную комплексную противовоздушную и противоракетную оборону». Эксперт отметил, что в итоге эти меры оказали влияние на эффективность HIMARS.

При этом Гэди считает, что возможности HIMARS на Украине исчерпаны, им «пришёл конец». По его мнению, такая судьба ждёт и ракеты ATACMS.

«Я думаю, мы должны помнить об этом, когда будем планировать новые поставки других высокоточных боеприпасов большой дальности Украине», — подчеркнул эксперт.

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