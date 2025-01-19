В США рассмотрят законопроект о проверке «благонадёжности» покупателей 3D-принтеров

Законопроект Ассамблеи штата A2228 гласит, что «любой продавец трёхмерного принтера, продаваемого в этом штате и способного печатать огнестрельное оружие или любые компоненты огнестрельного оружия, обязан и уполномочен запрашивать и получать информацию о криминальной истории».

Иными словами, закон обяжет продавцов таких принтеров запрашивать информацию о криминальной истории покупателей. Это и называется «проверкой благонадёжности». К слову, в Штатах сейчас бум печатания стрелкового оружия на 3D-принтерах.

Власти в течение 15 дней будут рассматривать информацию о покупателях и должны в этот срок принять решение на основе обнаруженных обвинений или «дисквалифицирующей криминальной истории». Рассматриваемый законопроект ставит целью препятствовать неофициальному производству огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров.

Однако большой вопрос в том, как интернет-магазины будут контролировать процесс проверки «на благонадёжность» в случае продажи принтеров через интернет. Пока вопросов больше, чем ответов. Тем более, что моделей 3D-принтеров, способных напечатать любую деталь огнестрельного оружия, на сегодняшний день довольно много.