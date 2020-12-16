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В США растёт популярность онлайн-сервисом для совместной удалённой работы
Данных о России пока что нет
В сети появилась информация о всё большей популярности онлайн-сервисов, предоставляющих возможность проводить совместную удалённую работу. Своеобразные «онлайн-коворкинги» особенно популярны в США.
Подобные сервисы работают достаточно просто: они набирают группы людей, которые работают вместе по Zoom, передаёт Wired. При этом вместе друг с другом трудятся совершенно незнакомые люди. Одним из таких стартапов является Caveday, который только с февраля 2020 года вырос в восемь раз.
На данный момент стоимость занятий в таких группах варьируется. Например, тот же Caveday проводит 38 занятий в неделю, при этом цена одного сеанса составляет 20 долларов. Есть плата и за членство, которая стоит уже 40 долларов. Насколько популярен подобный способ работы в России и есть ли такие сервисы в нашей стране — пока неизвестно.