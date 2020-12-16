В США растёт популярность онлайн-сервисом для совместной удалённой работы

Подобные сервисы работают достаточно просто: они набирают группы людей, которые работают вместе по Zoom, передаёт Wired. При этом вместе друг с другом трудятся совершенно незнакомые люди. Одним из таких стартапов является Caveday, который только с февраля 2020 года вырос в восемь раз.

На данный момент стоимость занятий в таких группах варьируется. Например, тот же Caveday проводит 38 занятий в неделю, при этом цена одного сеанса составляет 20 долларов. Есть плата и за членство, которая стоит уже 40 долларов. Насколько популярен подобный способ работы в России и есть ли такие сервисы в нашей стране — пока неизвестно.