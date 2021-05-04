В США раздадут пиво привившимся от коронавируса

Всё это будет проходить в рамках программу «прививка и пиво», сообщил чиновник. Таким образом власти хотят побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться.

В качестве своеобразного «билета на получение пиво» выступит сертификат о вакцинации. Показав его в одной из принимающих участие в акции пивоварен, можно рассчитывать на один бесплатный напиток.

Напомним, что ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подсчитал стоимость вакцинации от коронавируса взрослого населения планеты. Оказалось, что на это в 2022 году потребуется около 45 млрд долларов.