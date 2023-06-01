В США разоблачили местные СМИ, назвавшие обрушение дома в стране атакой дронов на Москву

Телепередача под названием «Отчёт с Гретой ван Састерен» вышел 30 мая, в которой во время монолога ведущей было показано частичное обрушение дома в городе Девенпорт штата Айова, произошедшее 28 мая. Ведущая говорила, что в кадре — последствия атаки украинских дронов на Москву и выразила обеспокоенность происходящим. Эти кадры были показаны и перед рекламным блоком во время анонса передачи.

«В российско-украинском конфликте разворачивается новая глава, и это вызывает обеспокоенность. Этим утром перед рассветом на Москву — город с 21 миллионом жителей — была совершена атака. Дроны врезались в несколько зданий», — сообщила Грета ван Састерен.