В США разрабатываемый Китаем космический беспилотник посчитали военной угрозой

Никто не знает, о какой именно разработке КНР идёт речь. Западные эксперты подозревают, что это экспериментальная разработка, которую Китай может использовать для нарушения работы спутниковых сетей любой сложности. Так, главный директор по космической безопасности и стабильности аналитического центра Secure World Foundation в Вашингтоне (округ Колумбия) Виктория Сэмсон считает, что Китай испытывает космический многоцелевой и многоразовый беспилотник для манёвров и перехода между орбитами. В целом это китайский аналог американской технологии Boeing X-37.

По мнению преподавателя кафедры оптической космической ситуационной осведомлённости в Делфтском технологическом университете в Нидерландах Марко Лангбрука, наверняка засекреченный китайский аппарат имеет военное значение — осмотр спутников вероятного противника или выведение их из строя.