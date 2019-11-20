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В США разрабатывали улучшенный и сверхбыстрый Linux для террористов

Занимался этим 20-летний студент из Чикаго
Как стало известно, студент из США некоторое время назад занимался разработкой уникальной операционной системы на базе Gentoo Linux с продвинутыми системами защиты, которой могли пользоваться для своих задач экстремисты из ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации). На данный момент разработчик ОС арестован и находится под надзором ФБР.

”Я создам уникальную операционную систему на базе Gentoo для ИГИЛ и тех, кто поддерживает ее. Она сможет работать на любом компьютере, будет очень легкой, быстрой и максимально безопасной”, — обозначил цель своей разработки Томас Осадзински, 20-летний студент из Чикаго.

Рисунок Томаса Осадзински из зала суда

По планам программиста, в первую очередь его проект должен был быть защищен от разведки. В мае текущего года он, во время общения с агентами ФБР под прикрытием, поделился с ними первым скриншотом системы, которая по его же собственным словам находилась на очень поздней стадии разработки и должна быть быть завершена “очень скоро”.

На сегодняшний день Осадзински находится под стражей и в случае, если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет — столько лет ему было на момент поимки.