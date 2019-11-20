В США разрабатывали улучшенный и сверхбыстрый Linux для террористов

По планам программиста, в первую очередь его проект должен был быть защищен от разведки. В мае текущего года он, во время общения с агентами ФБР под прикрытием, поделился с ними первым скриншотом системы, которая по его же собственным словам находилась на очень поздней стадии разработки и должна быть быть завершена “очень скоро”.

На сегодняшний день Осадзински находится под стражей и в случае, если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет — столько лет ему было на момент поимки.