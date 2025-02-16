В США разрабатывающая мощные и недорогие спутники компания добилась финансирования

Как сообщает портал SpaceNews, общий объём привлечённого капитала составил $180 млн. K2 Space планирует ускорить производство своих спутниковых «автобусов» класса Mega, которые могут быть построены по цене менее $15 млн за менее чем три месяца.

Снижение стоимости запусков позволит перейти к выпуску более крупных спутников вместо небольших спутниковых группировок. Стартап, появившийся в 2022 году, также разрабатывает «первую правительственную миссию под названием Gravitas» в рамках соглашения о стратегическом финансировании стоимостью $60 млн, в которую Космические силы США и «венчурные инвесторы» уже вложили по $30 млн.

Военная миссия по запуску спутников K2 Space Mega запланирована на 2026 год.