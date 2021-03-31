Наука и технологии
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В США разрабатывают «авианосец-матку» для тысяч боевых дронов
Если проект удастся реализовать, то у США на руках будет очень эффективное оружие
В сети появились свежие подробности о новейшей разработке американских военных. Так, прямо сейчас лучшие умы исследовательского подразделения Пентагона — DARPA — заняты созданием «авианосца-матки» для тысяч боевых дронов.
По данным издания The Economist, у новинки будет следующая стратегия во время боевых действий: сначала она долетит до места выполнения миссии, а затем запустит многотысячный рой дронов «Гремлин». Управление ими осуществляется специально обученным оператором. Затем, по окончании атаки, воздушное судно соберёт их всех обратно.
Сообщается, что руководитель программы «Гремлин» Скотт Вержбановский верит в то, что рой относительно недорогих беспилотник способен посеять хаос в рядах потенциального противника.
Отметим, что сроки реализации нового проекта до сих пор остаются неизвестными.