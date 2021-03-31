В США разрабатывают «авианосец-матку» для тысяч боевых дронов

По данным издания The Economist, у новинки будет следующая стратегия во время боевых действий: сначала она долетит до места выполнения миссии, а затем запустит многотысячный рой дронов «Гремлин». Управление ими осуществляется специально обученным оператором. Затем, по окончании атаки, воздушное судно соберёт их всех обратно.

Сообщается, что руководитель программы «Гремлин» Скотт Вержбановский верит в то, что рой относительно недорогих беспилотник способен посеять хаос в рядах потенциального противника.

Отметим, что сроки реализации нового проекта до сих пор остаются неизвестными.