В США разработали летающий ранец для армии

Основатель и главный пилот компании JPA Дэвид Мэйман рассказал, что ранец, который раньше воспринимался как развлечение, стал востребован в армии. Первый заказчик – из Юго-Восточной Азии, но кто – не разглашается. Это вторая модель в линейке и называется JB-12. Имеет три турбированных двигателя Jetcat, для максимальной безопасности пилота в случае отказа одного или двух двигателей, и бортовой компьютер. Ранец весит 48 кг и способен развивать скорость до 193 км/ч.

По словам Мэймана, заказ ранцев подтверждает, что армия нуждается в такой технике. «Соглашение с заказчиком подтверждает, что наши JB-12 JetPack предоставляют вооруженным силам исключительные возможности для выполнения широкого спектра задач в воздухе», – подчеркнул Мэйман. Отмечается, что заказчик приобрёл два ранца стоимостью 400 тысяч долларов каждый.