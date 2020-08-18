В США разработали прототип велосипеда с автопилотом

Еще одной сферой применения свежего изобретения называются сервисы проката велосипеда — именно их клиенты смогут сначала заказать велосипед в указанную точку, а через какое-то время получить его без чьей-либо помощи. При этом, что интересно, в основе проекта лежит обычный складной велосипед с двумя колесами. Инженерам в процессе разработки было достаточно разделить задний треугольник рамы и установить два колеса вместо одного. Также в рамках “прокачки” велосипед оснастили двумя моторами и блоком управления.

Стоит отметить, что на данном этапе разработки, автономный велосипед способен ехать сам по себе лишь в случае, если на нем никто не сидит. Вполне вероятно, что в дальнейшем, в рамках улучшения проекта, его научат передвигаться в том числе и при наличии “ездока”.