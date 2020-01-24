Наука и технологии
Сегодня 10:18
В США разработали воздушный авианосец для беспилотников
Испытания аппарата прошли еще в ноябре прошлого года
Издание Popular Mechanics опубликовало материал, в котором рассказало о разработке американскими инженерами нового военно-транспортного самолета C-130 Hercules, который фактически будет представлять из себя “воздушный авианосец” из-за возможности развертывания с него беспилотных летательных аппаратов X-61A.
Данная статья оказалась своеобразной реакцией издания на испытания, который военно-воздушные силы США провели еще в ноябре 2019 года, рядом с городом Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Тогда, в ходе тестирования, беспилотники X-61A, которые как раз были запущены с C-130 Hercules, сумели находиться в воздушном пространстве без перерыва на протяжении 101 минуты!
Напомним, что в мае 2018 года Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США опубликовало в YouTube видеоролик, который демонстрировал развертывание небольших летательных аппаратов, в рамках программы Gremlins, во всей красе.