В США разработали воздушный авианосец для беспилотников

Данная статья оказалась своеобразной реакцией издания на испытания, который военно-воздушные силы США провели еще в ноябре 2019 года, рядом с городом Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Тогда, в ходе тестирования, беспилотники X-61A, которые как раз были запущены с C-130 Hercules, сумели находиться в воздушном пространстве без перерыва на протяжении 101 минуты!

Напомним, что в мае 2018 года Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США опубликовало в YouTube видеоролик, который демонстрировал развертывание небольших летательных аппаратов, в рамках программы Gremlins, во всей красе.