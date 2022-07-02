В США разработчики приложений засудили Google на $90 млн

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В США разработчики приложений засудили Google на $90 млнКомпания обязана заплатить за монополизм
В США разработчики приложений выиграли дело о монополизме Google, несправедливом распространении ПО и взимании комиссии в 30% за оплату приложений и покупки внутри них через Play Store. Сумма иска составила $90 млн.
Эти деньги Google выплатит в качестве компенсации, но не всей суммой, а по частям. Выплаты получат разработчики, заработавшие в период с 2016 по 2021 год через Google Play Store менее $2 млн.
Юридическая компания, представляющая интересы истцов, сообщила, что некоторые разработчики получат не более $250, а некоторые — более $200 тысяч.