В США разработчики приложений засудили Google на $90 млн

Эти деньги Google выплатит в качестве компенсации, но не всей суммой, а по частям. Выплаты получат разработчики, заработавшие в период с 2016 по 2021 год через Google Play Store менее $2 млн.

Юридическая компания, представляющая интересы истцов, сообщила, что некоторые разработчики получат не более $250, а некоторые — более $200 тысяч.