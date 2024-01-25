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Наука и технологии
Опубликовано 25 января 2024, 20:07
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В США разработка новейшей ракеты оказалось под угрозой из-за раздутого бюджета

Возможно, Пентагон даже отменит разработку
Пентагон столкнулся с действием акта Нанна-Маккарди, в соответствии с которым ведомство должно оповестить Конгресс о критическом перерасходе бюджетных денег, выделенных на разработку оружия. В данном случае новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel.
В США разработка новейшей ракеты оказалось под угрозой из-за раздутого бюджета

© U.S. Air Force / Wikimedia Commons

Оказалось, что в течение разработки произошло критическое перерасходование денег: стоимость работ выросла со $118 млн до $162 млн. Разумеется, власти запросили финансовый отчёт.

В Пентагоне сейчас думают над выходом из ситуации. Финансирование разработки ракеты будет либо реструктуризовано, либо программу вообще свернут.

Источник:Defense News
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#оружие
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#технологии
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#сша