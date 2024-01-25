В США разработка новейшей ракеты оказалось под угрозой из-за раздутого бюджета

Опубликовано 25 января 2024, 20:07
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В США разработка новейшей ракеты оказалось под угрозой из-за раздутого бюджетаВозможно, Пентагон даже отменит разработку
Пентагон столкнулся с действием акта Нанна-Маккарди, в соответствии с которым ведомство должно оповестить Конгресс о критическом перерасходе бюджетных денег, выделенных на разработку оружия. В данном случае новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel.
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Оказалось, что в течение разработки произошло критическое перерасходование денег: стоимость работ выросла со $118 млн до $162 млн. Разумеется, власти запросили финансовый отчёт.
В Пентагоне сейчас думают над выходом из ситуации. Финансирование разработки ракеты будет либо реструктуризовано, либо программу вообще свернут.