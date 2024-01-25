В США разработка новейшей ракеты оказалось под угрозой из-за раздутого бюджета

Оказалось, что в течение разработки произошло критическое перерасходование денег: стоимость работ выросла со $118 млн до $162 млн. Разумеется, власти запросили финансовый отчёт.

В Пентагоне сейчас думают над выходом из ситуации. Финансирование разработки ракеты будет либо реструктуризовано, либо программу вообще свернут.