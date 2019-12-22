В США разрешили использование лекарства от Эболы, несмотря на побочные эффекты

Сообщается, что вакцина проходила испытания в нескольких странах, а именно в Канаде, США и Испании, в которых реакция на антитела была идентична реакции, наблюдающейся в остальных странах. Что касается побочных эффектов, то у получивших вакцину людей наблюдаются боли, отеки, а также покраснения в местах введения. Кроме того, отмечаются также головные боли, лихорадка, болезненность суставов и мышц, а также упадок сил.

Ученые, которые проводили исследования во время вспышки в Гвинее установили, что вакцинация показала 100% эффективность в устранении случаев лихорадки.