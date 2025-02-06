В США разрешили пересадку почки от свиньи человеку

Разрешение получили две биотехнологические компании — United Therapeutics и eGenesis.

Испытания начнутся в 2025 году. United Therapeutics пересадит органы шести пациентам, а при успехе расширит программу до 50 человек. eGenesis проведет отдельные операции с участием трех добровольцев.

Ранее свиные почки пересаживали только в исключительных случаях. Например, в ноябре 2024 года 53-летняя Тована Луни стала первым пациентом, живущим со свиной почкой с 10 генетическими модификациями.

В эксперименте смогут участвовать люди от 55 до 70 лет, находящиеся на диализе не менее 6 месяцев.

За их состоянием будут наблюдать минимум 12 недель. Если результаты окажутся успешными, пересадки органов от свиней могут стать новым решением хронического дефицита донорских органов.