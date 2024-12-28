В США разрушение в атмосфере спутника приняли за «таинственные» огненные шары

Опубликовано 28 декабря 2024, 05:151 мин.
В США разрушение в атмосфере спутника приняли за «таинственные» огненные шарыСпециалисты получили 152 сообщения от очевидцев
В американском штате Луизиана сотни очевидцев обратились в Американское метеорное общество с сообщениями об увиденных огненных шарах в ночном небе. Организация получила 152 сообщения с описанием «шарообразных НЛО».
© Bethany T./The American Meteor Society
На самом деле американцы видели обломки сгоревшего китайского спутника SuperView 1-02, запущенного в 2016 году, а в 2022 аппарат был выведен из эксплуатации и сведён с орбиты.
Напугавший американцев аппарат вошёл в атмосферу Земли в ночь на 22 декабря и ожидаемо для специалистов сгорел в небе над Новым Орлеаном, штат Луизиана. Спутник распался на горящие фрагменты, так как был сведён с орбиты неконтролируемым образом.