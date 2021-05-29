Наука и технологии
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В США разыграют $166,5 млн среди вакцинированных от COVID-19
Для участия нужно быть старше 12 лет и получить как минимум одну дозу вакцины
В США решили стимулировать жителей вакцинироваться от COVID-19 с помощью лотереи стоимостью $166,5 млн.
О запуске лотереи объявил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom). По задумке, жители штата в возрасте 12 лет и старше, которые получили как минимум одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции, получают возможность поучаствовать в лотерее. Отмечается, что уже 15 июня будут определены 10 победителей, которые получат джекпот по 1,5 миллиона долларов каждый. Помимо прочего еще 30 вакцинированных жителей получат 50 тыс долларов.
Отметим, что и множество других штатов предлагают вакцинированным людям денежные призы, однако на данный момент в Калифорнии самый большой джекпот.
“Это наше самое большое "спасибо" калифорнийцам, которые получили свою вакцину против COVID-19,”— сообщается на сайте данной программы.