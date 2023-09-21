В США регулятор может приостановить работу и потерять контроль над криптовалютами

В США регулятор может приостановить работу и потерять контроль над криптовалютамиИз-за возможной приостановки работы правительства
В США может случиться приостановка работы федерального правительства (government shutdown), если не будут согласованы и ратифицированы законопроекты по финансированию госорганов. В этом случае сотрудники некритичных госорганов отправляются в неоплачиваемый отпуск.
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В связи с этим глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что регулятор не сможет адекватно работать с сокращённым штатом. Поэтому, скорее всего, произойдёт задержка обработки заявок от различных финансовых компаний, в том числе из криптовалютной отрасли. И в целом ведомство, пусть временно, но утеряет контроль над финансовым рынком.
Это может всерьёз повлиять на решение SEC по ряду спотовых фондов (ETF) на биткоины, принятие которого должно состояться в середине октября.
«Общественность должна понимать, что у нас резко сократится штат, поэтому нормальный надзор за рынками будет невозможен», — заявил глава SEC.