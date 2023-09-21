В США регулятор может приостановить работу и потерять контроль над криптовалютами

В связи с этим глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что регулятор не сможет адекватно работать с сокращённым штатом. Поэтому, скорее всего, произойдёт задержка обработки заявок от различных финансовых компаний, в том числе из криптовалютной отрасли. И в целом ведомство, пусть временно, но утеряет контроль над финансовым рынком.

Это может всерьёз повлиять на решение SEC по ряду спотовых фондов (ETF) на биткоины, принятие которого должно состояться в середине октября.

«Общественность должна понимать, что у нас резко сократится штат, поэтому нормальный надзор за рынками будет невозможен», — заявил глава SEC.