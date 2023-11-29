В США регулятор начал изучать общественное мнение перед признанием биткоин-ETF

В США регулятор начал изучать общественное мнение перед признанием биткоин-ETFТаково мнение юристов
Государственный регулятор США, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), объявила о сборе комментариев со стороны игроков рынка, чтобы изучить общественное мнение о спотовых бикини-ETF, из-за которых не так давно межу ведомством и ведущим американскими компаниями началось настоящее противостояние.
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SEC готова рассмотреть комментарии с детальной аргументацией. Ведомству важно понять, насколько ETF защищают интересы инвесторов от мошенничества и манипуляций на рынке.
В течение 21 дня заинтересованные лица должны направить SEC комментарии. А ведомство в течение двух недель выработает контраргументы. При этом в письме SEC сказано, что изучение общественного мнения ещё не означает положительной позиции по ETF.
Тем не менее юристы, в частности Скотт Джонсон, считают, что действия SEC как раз являются сигналом к вероятному признанию регулятора ETF. Произойти это может до 10 января 2024 года.